“Haste Töne?“ Offenes Singen im Café Einblick So finden „Meer und Mensch“ zusammen

Einmal im Monat kumpelt das Café der Evangelischen Kirchengemeinde: „Haste Töne?“ lautet die Gretchenfrage. „Na klar!“ haben an diesem Samstag außergewöhnlich viele Menschen gerufen und so rechtzeitig zu Hause abgelegt, dass sie hier vor Anker gehen konnten. Ein Sitzplatz, ein Wasser oder Kaffee und vier Blätter mit Text und Noten – mehr braucht es nicht, um komplett einzutauchen in das Tagesmotto „Meer und Mensch“. Evi Claßen staunt, als sie in die Runde blickt: „So viele Mit-Sängerinnen und Sänger waren wir selten“, sagt die ehemalige Musiklehrerin des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. Es sind etwa doppelt so viele Teilnehmende gekommen wie der gefühlte Durchschnitt in den zurückliegenden zehn Jahren. So lange gibt es das offene Singen hier schon, betreut und organisiert von Helmut Naaf und Evi Claßen. Letztere steht heute mit ihrer Gitarre solo am Ruder. Helmut Naaf urlaubt noch. Gemeinsam haben sie das Motto und die dazu passenden Stücke ausgesucht. Ansonsten steht nicht die krampfhafte Suche nach der Perfektion im Mittelpunkt, macht Evi Claßen deutlich: „Wenn Sie mal den Text nicht wissen, singen Sie einfach ‚Lalala‘!“ Hauptsache, es machen alle mit.