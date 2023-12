Advent in Mettmann Beim Krippenspiel treffen sich Chöre aller Generationen

Die Geschichte von Maria und Josef und dem Jesuskind in der Krippe erneuert sich Jahr für Jahr. Eine Neuauflage gibt es in der Vorweihnachtszeit durch das Krippenspiel in St. Lambertus. Am heutigen Samstag um 15 Uhr führt der Kinderchor unter der Leitung von Matthias Röttger das Günterstäler Krippenspiel Nr. 38 aus dem Freiburger Kinderchorbuch auf. Die Texte schrieb Sabine Weidenbach und die Melodien wurden von Patrick Fritz-Benzing komponiert.