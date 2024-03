Wirtschaft in Mettmann Beim Fachkräftemangel hoffen Firmen auf staatliche Unterstützung

Wirtschaftsvertreter machten deutlich: Auch in Mettmann fehlen Arbeitskräfte. So berichteten der Geschäftsführer eines Tiefkühlkostlieferanten sowie eine Spediteurin, wie schwer es geworden sei, Fahrer zu finden. Der Wunsch der Unternehmer an die Politik lautete: Der Fachkräftemangel, unter dem die Wirtschaft leide, sei real. Deshalb hoffe man auf staatliche Unterstützung.