Blackout in Mettmann Für Wärmestuben reicht die Energie nicht

Falls es in diesem Winter in der Kreisstadt zu einem Blackout kommen sollte, wird es keine Wärmestuben für die Bevölkerung geben. Dies hat auf Nachfrage unserer Redaktion der Leiter der Mettmanner Feuerwehr, Matthias Mausbach, bekräftigt. Ein solches Angebot sei bei einer Energiemangellage schlicht nicht umsetzbar. Der Engpass sind die Notstromaggregate. Zwar hat der Rat erst vor wenigen Wochen außerplanmäßig die Mittel zur Anschaffung eines mobilen Generators bewilligt. Der Hersteller kann aber erst in einem Jahr liefern – gerade rechtzeitig für den Winter 2023/24. Die Notstromversorgung etwa in der Feuerwache Laubacher Straße ist lediglich so ausgelegt, dass dort der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden kann, hatte Mausbach vor einigen Wochen im Ausschuss erklärt.