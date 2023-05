Handel in Mettmann Bei Regen wurde drinnen weiter gebummelt

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Galerie Königshof war in Mettmann gestern verkaufsoffener Sonntag. Bereits um 13 Uhr tummelten sich nicht nur in den Gängen der Galerie zahlreiche Besucher. Auch durch die Fußgängerzone schlenderten zahlreiche Einzelpersonen, Familien und Freundinnen, die sich zum Stöbern und Einkaufen verabredet hatten. Direkt mit Öffnung seien die ersten Kundinnen in ihre Boutique gekommen, berichtete Martina Michalke, Inhaberin des „Frieda‘s“, und durchstöberten die Ständer mit der Frühjahrs- und Sommermode. Blusen und T-Shirts in Pastell-Tönen lockten die einen, andere ließen sich von kräftigen Farben anziehen. „Ich wollte eigentlich eine Hülle für mein Handy kaufen“, erzählte Silvia Paetschke schmunzelnd, als sie an der Kasse gerade bezahlte. „Jetzt freue ich mich über eine coole Dreiviertel-Hose, ein gelbes T-Shirt und eine kurze Strickjacke. Ein Teil werde ich morgen sicher direkt anziehen.“