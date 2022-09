Vielfalt in Mettmann : Caritas: Im Mittelpunkt stand das geplauderte Wort

Mettmann Zum One World Day kamen viele hundert Gäste zum neuen Beratungszentrum an der Lutterbecker Straße. Musikalisch erlebten sie eine echte Weltreise. Dazu gab es spiele und viele Informationen.

Das eine Mädchen ist ein Marienkäfer - mit rot geschminkter Stirn und schwarzen Punkten. Ihre Freundin hat Schmetterlingsflügel auf den Wangen. Bei Hans Dunker von der AWO angeln die beiden Enten und lernen spielend die Welt kennen. Denn jedes Entchen steht für einen Staat, den sie anschließend auf einer Weltkarte finden müssen. Ganz nebenbei haben Marienkäfer und Schmetterling das Motto des Abends am Haken: Die Caritas feierte am Freitag den „One World Day“.

Viele hundert Gäste kamen zu dem Begegnungs- und Familienfest, dessen Schirmherrin Bürgermeisterin Sandra Pietschmann war. An 16 Buden und Informationsständen und vor der großen Bühne trafen sich die vereinten Nationen aus Mettmann: Bürger, Geflüchtete, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende des Caritas-Fachdienstes für Integration und Migration (FIM). Bei strahlendem Sonnenschein, aber angenehmen Temperaturen stand das geplauderte Wort im Mittelpunkt. „Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie ist es echt schön zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Heiko Richartz, bei der Caritas zuständig für die Kampagne „vielfalt. viel wert“.

Zum Spiel-, Informations- und Speisenangebot an den Ständen gehörte ein umfangreiches Musik- und Tanzprogramm. Mehrere Ensembles der Musikschule Mettmann zeigten ihr Können; auf dem Musikschul-Parkplatz gab es die Vorgängerveranstaltungen des „One World Day“. Die Band „Ambessengers“ lockerte mit Afrofunk und Reggae auch die untrainierteste Zuschauer-Hüfte. Das „Tarab Trio“ machte mit orientalisch geprägter World Music Lust auf Wüste und Meer, die Pianistin Monika Kern spielte Evergreens aus Klassik und Pop, das Bellydance-Ensemble „Nour el Amal“ begeisterte. Als Mariya Kats&Friends Ukrainische Volkslieder spielten, war dies ein besonderer Moment: Wer vor dem Angriff Russlands geflohen ist, bekam bei den heimischen Klängen Tränen in den Augen. Viele Zuhörer mussten schlucken.

FIM-Leiter Martin Sahler hatte bereits vor dem Fest darauf aufmerksam gemacht, dass das positive Miteinander aller Menschen in Mettmann gestärkt werden müsse. Er nimmt wahr, dass sich der politische Diskurs in der Gesellschaft verschärft. Andererseits betreuen die Caritas Mitarbeiter auch Geflüchtete, die seit fünf oder sechs Jahren in den städtischen Unterkünften in Mettmann leben müssen – unter anderem, weil bezahlbarer Wohnraum fehlt. „Wir wollen nichts gegeneinander aufrechnen und niemanden gegeneinander ausspielen Es ist gut, dass wir Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen“, sagt Sahler. Nur dass für die neuen Geflüchteten plötzlich viele Wohnungen da sind, ist manchem schwer zu vermitteln, der seit vielen Jahren vergebens sucht.