Beruf und Karriere in Mettmann Stadt Mettmann präsentiert Jobs bei Ausbildungs- und Studienbörse

Mettmann/Hilden · Das Abschlusszeugnis der Schule in der Tasche, wissen viele junge Leute nicht: Und was kommt jetzt? Studien- und Ausbildungsmärkte informieren über Optionen. Beim Termin in Hilden präsentiert sich die Stadt Mettmann mit ihren Angeboten.

18.04.2024 , 00:00 Uhr

Auf der Ausbildungsbörse in Hilden informiert Mettmanns Verwaltung über Berufsangebote. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Selbst die beste Abschlussnote unterm Zeugnis ebnet nicht automatisch den nächsten Karriereschritt. Schule, was kommt dann? – So lautet für viele junge Leute die Frage. Ihnen stehen unterschiedliche Wege wie Ausbildung, Praktikum, Studium oder auch ein duales Studium offen. Zum zwölften Mal findet die Hildener Ausbildungs- und Studienbörse statt. Sie möchte Perspektiven bieten und Jugendliche und junge Erwachsene über verschiedene Karrierechancen informieren. Zahlreiche Ausstellende informieren am Samstag, 20. April, von 9 bis 14 Uhr im Evangelischen Schulzentrum, Gerresheimer Straße 74, Hilden, über relevante Themen rund um Ausbildung: Berufswahl, Unternehmenskultur, Bewerbung, duales Studium, Universitätsstudium, Chancen in den einzelnen Berufsfeldern und vieles mehr. Die Börse ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Hilden mit den Städten Mettmann, Erkrath und Haan. Von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zum Großkonzern – hier sind Ausstellende aus der ganzen Region vertreten, wobei die meisten aus dem Kreis Mettmann und Düsseldorf kommen. Thematisch reicht das Angebot von A wie Anlagenmechanik bis Z wie Zahnmedizin. Auch (Fach-)Hochschulen und Akademien sind vertreten und die Kreishandwerkerschaft Mettmann stellt gleich mehrere Gewerke wie Metallbau und Mechatronik vor. Wie im vergangenen Jahr ist auch die Stadt Mettmann wieder mit einem eigenen Stand vertreten und informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung. Wer bereits konkrete Vorstellungen für seine Zukunft hat, hat die Chance, mit seinen Wunscharbeitgebern zu sprechen und sich auf offene Stellen zu bewerben. Gleichzeitig gibt es auf der Börse kostenfreie Zusatzangebote wie Bewerbungsberatung, Business-Schminken und Bewerbungsfotos. Ermöglicht wird die Ausbildungs- und Studienbörse durch Sponsoren. Mehr Infos via ausbildungsboerse-hilden.de im Netz.

(von)