Gelebtes Europa in Mettmann Frische Impulse für deutsch-französische Freundschaft

Begleitet werden die Lavaler vom stellvertretenden und gleichzeitig für die internationalen Beziehungen zuständigen Bürgermeister von Laval, Georges Poirier, und seiner Ehefrau. Schon im vergangenen Jahr kündigte Franck Schneider an, ein „großes Programm“ anlässlich des Besuchs zu planen. Drei Tage werden die Lavaler in Mettmann sein und privat logieren, wie Monica Ebert sagt. Unter anderem soll es raus aus der Kreisstadt, rein in die Sehenswürdigkeiten des Umlandes gehen – so beispielsweise zu einem „vielversprechenden Rundgang mit Führung durch die Villa Hügel“, zu deren 150-jährigem Jubiläum und zu einem Mittagessen am Ufer des Baldeneysee.