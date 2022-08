Party-Zeit in Mettmann : Mettmann feiert die Vielfalt

Mettmann Zum vierten Mal wird Freitag der „One World Day“ der Caritas gefeiert, erstmals an der Lutterbecker Straße 30. Bei den vergangenen Veranstaltungen fanden sich etwa 500 Gäste ein.

Die gute Nachricht: Das Fest geht in der Kreisstadt zum vierten Mal über die Bühne: Am Freitag, 2. September, von 16 bis 20.30 Uhr wird vom Caritasverband sein beliebtes Begegnungs- und Familienfest ausgerichtet. Die Veranstaltung, die der Fim in Kooperation mit der Aktion „Neue Nachbarn“ im Erzbistum Köln durchführt, bietet bei zeitgleichem Bühnenprogramm Möglichkeiten, mit Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Caritas ins Gespräch zu kommen.

„Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 leider ausfallen lassen. Nun freuen wir uns darauf, den One World Day endlich wieder durchführen zu können“, sagt Heiko Richartz, Organisator des Events. Allerdings gibt es einen neuen Veranstaltungsort: „Unser Fachdienst ist 2021 in unser neues Caritas-Beratungszentrum an der Lutterbecker Straße 30 umgezogen, wo ein passendes Außengelände zur Verfügung steht.“ Bisher hatte die Caritas das Fest in Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule auf deren Parkplatz ausgerichtet. „Nun wollen wir das Augenmerk auf unser neues Beratungszentrum lenken.“ Die Musikschule gestaltet auch diesmal maßgeblich das Bühnenprogramm und informiert über ihre Angebote an einem eigenen Stand. „Die Verbindung von Kultur und der Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Herkunft in Begegnung zu bringen, hat sich als erfolgreiche Kombination erwiesen, in Mettmann eine Veranstaltung der Weltoffenheit und des positiven Miteinanders zu etablieren“, sagt Fim-Leiter Martin Sahler. „Angesichts eines schärfer werdenden politischen Diskurses in der Gesellschaft ist es notwendig, solche niederschwelligen Angebote durchzuführen. Auch zeigt uns – nicht nur – der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dass es immer wieder Gründe geben wird, Fluchtbewegungen auszulösen. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, den Dialog mit Geflüchteten zu stärken.“