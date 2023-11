Bauen in Mettmann Bauverein vom KfW-Förderstopp nicht betroffen

Das gilt auch für das Anschlussprojekt des MBV an der Grafschaftstraße. Auch dort geht es darum, alte Wohnhäuser energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Auch dort sind die Kfw-Fördermittel bewilligt, die mit der Kreissparkasse Düsseldorf beantragt wurden. Die an der Laubacher Straße gemachten Erfahrungen sollen in dieses Projekt einfließen, das nach bisherigen Planungen im Frühjahr 2024 starten wird. Am Ende der aktuellen Heizperiode also.