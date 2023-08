Bauarbeiten in Mettmanns Innenstadt Goethestraße bleibt gesperrt

In drei Bauabschnitten sollten die Wasserleitungen an der Goethestraße erneuert werden. Anfang Juli erfolgte für den letzten Bauabschnitt die Sperrung zwischen Jörrisenstraße und Verwaltungsgebäude 2 des Kreises Mettmann. Und diese Sperrung bleibt weiter erhalten. Ende unbekannt. „Schlechte Nachrichten für die Anwohner der Goethe- und der angrenzenden Straßen“, teilt Stadtsprecher Thomas Lekies mit. „Auf der Baustelle Goethestraße ruhen die Arbeiten.“ Krankheitsbedingt ist die Baufirma in einen personellen Engpass geraten. „Die Arbeiten können deshalb laut Firma erst in drei bis vier Wochen wieder aufgenommen werden.“

Bittere Pille für sämtliche Anwohner und jedweden Autofahrer, für sie wird sich die Zeit der Einschränkungen und Behinderungen verlängern. Für wie lange ist ungewiss. „Die Stadt hat die Baufirma angeschrieben und darauf gedrängt, die Arbeiten so schnell wie möglich wieder aufzunehmen“, informiert Thomas Lekies.