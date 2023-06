Aktion in Mettmann Bauspielplatz in den Sommerferien - Reif für die Insel

„Das Wichtigste in der Vorbereitung ist die Beantragung von Fördermitteln“, führt sie aus, sonst kann nämlich das ganze Drumherum am Bauspielplatz nicht stattfinden. Am 26. Juni geht es los, wie in der Vergangenheit spielen Kids ab sechs Jahren die Hauptrolle – an Hammer und Säge. An jedem Ferientag unter der Woche können junge Wilde sich hier also handwerklich austoben. Sie lernen das Miteinander in immer wieder unterschiedlichen Gruppen und auch kontroverse Diskussionen. Es gibt eine Übernachtungsaktion in Zelten mit Nachtwanderung und eine Abschlussfeier mit Hip-Hop-Aufführung.