Starke Truppe Es kann nur diese einen geben

Historie Es ist wahrscheinlich, dass es zwei unabhängige Ursprünge des Namens gibt, einer hat seinen Ursprung in Perthshire rund um Balquhidder und der andere auf der Insel Tiree in Argyll. Der Familie in auf Tiree haben ihre Abstammung von Lorn, dem Sohn von Fergus MacErc, Begründer des Königreiches von Dalriada im 6. Jahrhundert. Im Gälischen sind sie der Clan Labhruinn. Der zweite Namensgeber des Clans stammt ab von Laurence, Abt (Abbot) von Achtow in Balquhidder.