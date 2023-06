Kirche in Mettmann Nach elf Jahren Bank ging er zur Diakonie

Bastian Pallmeier wurde in Wuppertal geboren, ist dort aufgewachsen und lebt noch heute dort. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er erfolgreich ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt. Nach elf Jahren Berufstätigkeit im Bankensektor folgten weitere berufliche Stationen im kirchlichen Umfeld. So führte er im Kirchenkreis Wuppertal die kaufmännische Buchführung ein und wechselte nach einigen Jahren in die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann, wo er als kaufmännischer Leiter und Prokurist tätig war. 2021 übernahm er dann die Position des Geschäftsführers in einem Evangelischen Altenzentrum in Solingen, bevor er 2023 für die Nachfolge von Jörg Koch als Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis gewonnen werden konnte.