Bakterien in Mettmanner Trinkwasser Schulleiter erst 18 Stunden nach der Öffentlichkeit informiert

Die Namen der betroffenen Einrichtungen wurden in der Pressemitteilung der Stadt Mettmann nicht genannt. Allerdings findet sich dort der Satz: „Die Stadt hat die Kita- und Schulleitungen sofort informiert und es wurden bereits Spülungen durchgeführt.“ Für die Schulen stimmt dies so offenbar nicht. Es vergingen weitere 18 Stunden, bis am Mittag des 5. September die Schulleitungen von der Belastung im Trinkwasser erfuhren. Bis dahin waren viele Eltern in Mettmann in Sorge, weil sie durch die anonymisierte Mitteilung nicht wussten, ob und in wie großer Gefahr ihre Kinder waren.