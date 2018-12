Mettmann: Bagger gestalten Museums-Gelände um

Mettmann Ein renaturierter Bachlauf und ein Steinzeit-Spielplatz sollen die neuen Attraktionen für Familien im Neandertal sein.

Was ist das Ziel der Umbauten? „Wir hoffen, dass der Spielplatz so attraktiv wird, dass die Familien auch mal so hierher kommen und ihren Aufenthalt auf einen ganzen Tag verlängern“, hofft Georg Görtz, Leiter des Planungsamtes. Tatsächlich sollen Ausflügler und Touristen dazu animiert werden, längere Zeit im Neandertal zu verbringen. Dazu werden auch die Wegeverbindungen verbessert und vor allem besser ausgeschildert. Familien, die zuerst das Wildgehege besuchen wollen, sollen zu Parkplätzen nach Millrath beziehungsweise am S-Bahn-Halt Hochdahl gelenkt werden, um die Parksituation am Neanderthal Museum zu entschärfen. Der Fußweg von dort ist zum Wildgehege etwa genauso weit wie vom Museum. Eine Verkehrswegebeschilderung und 17 Wander- und Informationstafeln an den Parkplätzen sollen Besucher über alle Optionen im Gebiet aufklären. „Und die Wanderparkplätze sollen dazu dienen, die Parksituation am Museum zu entlasten“, erläutert Florian Reeh, Leiter des Amtes für Hoch- und Tiefbau. Denn: „Wir können die Parkflächen nicht weiter ausweiten.“ Das Neandertal bietet dazu keinen weiteren Platz.