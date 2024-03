Leben in Mettmann Bäume pflanzen und nicht ausreißen – das Osterferienprogramm

Bäume pflanzen – und nicht ausreißen, Klettern lernen oder sich in jeder Menge Stilrichtungen der Kunst ausprobieren: Das alles wird schon sehr bald in Mettmann angeboten. In zweieinhalb Wochen beginnen die Osterferien. Die Jugendförderung hat wieder ein buntes, abwechslungsreiches Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Die Anmeldung ist ab Samstag, 9. März, 10 Uhr, möglich. Das funktioniert erneut online über eine separate Webseite. Kinder und Jugendliche können dort für ihre Wunschkurse und -termine unter https://gstoo.de/osterferien2024 angemeldet werden.