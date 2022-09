Arbeit im Kreis Mettmann : In zehn Minuten zur Ausbildungsstelle

Mettmann Beim „Azubi-Speed-Dating“ finden Unternehmen und Suchende schnell heraus, ob die Chemie stimmt. Betriebe können sich für die Messe bis 10. Oktober anmelden.

Die Stabsstelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung der Kreisstadt Mettmann unterstützt in Kooperation mit der Kreissparkasse Düsseldorf Mettmanner Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden mit einem Azubi-Speed-Dating am Samstag, 26. November, von 10 bis 14 Uhr in der Kassenhalle der Kreissparkasse Düsseldorf am Jubiläumplatz 7.