Lernen in Mettmann Awo macht Senioren fit für die digitale Welt

„Kurse für Senioren/PC - Tablet - Smartphone“ – so lautete der Titel der Informationsbroschüre. Die Information kommt von der Arbeiterwohlfahrt in Mettmann (Awo) und beschäftigt sich mit dem neuen Kursprogramm, das in den Räumen des Awo-Treffs in der Gottfried-Wetzel-Straße angeboten wird. Hans Duncker hat dabei ein wachsendes Interesse an allen Angeboten zu modernen Computern, Mobiltelefonen und Tabletts ausgemacht: „Wie wichtig gerade solche Angebote für ältere Menschen sind, zeigt sich am regen Interesse, das am Sonntag für großen Andrang sorgte. Dies lag nicht nur daran, dass gleichzeitig das Sonntagscafé mit köstlichem Kuchen lockte, obwohl nach ausführlicher Beratung der eine oder die andere dem verlockenden Angebot nicht widerstehen konnte.“