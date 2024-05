Umgang mit Antisemitismus Autor Burak Yilmaz liest in Mettmann

Burak Yilmaz, als Sohn türkisch-kurdischer Eltern in Duisburg aufgewachsen, liest am Freitag, 24. Mai, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Mettmann aus seinem autobiografischen Buch „Ehrensache – Kämpfe gegen Judenhass“. Darin schildert der Pädagoge und Autor, wie er als Antwort auf den Antisemitismus in seinem Jugendzentrum mit muslimischen Teenagern Fahrten zur KZ-Gedenkstätte Auschwitz unternimmt. Yilmaz zeigt, welche Reaktionen es auslöst, wenn die nicht selten mit judenfeindlichen Einstellungen aufgewachsenen Jugendlichen mit der Realität des Holocausts konfrontiert werden.