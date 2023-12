Polizei in Mettmann Auto überschlägt sich Am Kolben – Fahrer leicht verletzt

Als die Polizei in der Nacht zu Mittwoch um 2.15 Uhr am Unfallort eintraf, lag der blaue VW Polo eines 25-jährigen Mannes aus Hilden auf dem Dach. Der Fahrer hatte sich trotz des Überschlags nur leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Zeugen berichteten den Beamten vor Ort von einem Beifahrer, der sich in dunkler Nacht davongestohlen haben soll. Nach dieser Person sucht die Kreispolizei.