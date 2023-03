Ausschuss in Mettmann Was kostet die Bürger die Gesamtschule?

Der Masterplan Schulen wird in der Stadtverwaltung mit hoher Priorität bearbeitet. Dazu wurde eigens eine Doppelspitze berufen, sich des Themas anzunehmen. Obwohl noch beim Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen von der Verwaltung ausgeführt wurde, es solle keine Insellösungen geben, sondern alle Schulen gleich in den Blickpunkt gerückt werden, ist es jetzt die Gesamtschule, die im Fokus liegt. Am Donnerstag sollen nun im gemeinsamen Ausschuss für Schule und strategische Stadtplanung Entscheidungen getroffen werden. Das externe Büro PD präsentiert auf 23 Seiten eine Ergebnisvorstellung und nicht weniger als die „Neuordnung Schullandschaft am Standort Goethestraße und Borner Weg“.