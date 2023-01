Geflüchtete in Mettmann Aus einem Hotel wird eine Flüchtlingsbleibe

In der Gemeinschaftsunterkunft an der Seibelstraße gebe es nur noch wenige freie Plätze. In der Regel müssten sich dort drei Personen ein Zimmer teilen. Da 17 verschiedene Nationalitäten in der Seibelstraße leben und teils Berufstätige, teils noch nicht anerkannte und daher noch nicht berufstätige Menschen untergebracht sind, gebe es ein hohes Konfliktpotenzial. In den Unterkünften an der Danziger Straße, Kleber Straße und an der Hasseler Straße 99a ständen jeweils nur noch wenige Plätze zur Verfügung. In der Unterkunft Talstraße würden freie Räume für dringend notwendige Reparaturarbeiten genutzt. Die Unterkunft sei ausgelastet.