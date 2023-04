Event in Mettmann Aus der KHG-Aula wird ein Blues-Olymp

Das Bluesfestival Mettmann trägt am 2. Juni Klang und Rhythmus der Südstaaten nach Mettmann. Die Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasiums verwandelt sich in einen Bluesclub. Sieben internationale Künstler werden in vier Formationen auftreten, wie Festival-Macher Benjamin Pieker verrät. Am Montag, 24. April, startet der Kartenvorverkauf für die Kultveranstaltung.