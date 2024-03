Tradition in Mettmann Aule-Vorstand wegen Demo-Teilnahme in Tracht angegriffen

Üble Kritik haben die Aulen Mettmanner zu lesen bekommen – wie der Vorsitzende Friedhelm Kückels in einer Erklärung vor Eröffnung der Mitgliederversammlung am Sonntag berichtete. Dass der Vorstand der Aulen Mettmanner in historischer, blauer Leinentracht, mit leuchtend rotem Halstuch und dem Mini-Holzschuh als Knoten-Ersatz an der Stadtdemonstration gegen Rechtsextreme und Rassismus teilgenommen habe, sei von einem Briefschreiber kritisiert worden. „Uns ist deshalb Parteilichkeit und schlechte Recherche vorgeworfen worden“, machte Kückels öffentlich. „Als dann auch noch ein Bogen zum Potsdamer Treffen geschlagen wurde, wusste ich, woher hier der Wind weht.“ Kückels machte unter großem Applaus der Anwesenden deutlich: „Die Aulen Mettmanner sind überparteilich und an keine Konfession gebunden. Aber wir stehen uneingeschränkt für die Grundwerte Deutschlands ein. Um es mit den Worten der Bürgermeisterin zu sagen: Nie wieder – das ist jetzt.“ Entsprechend habe er dem Kritiker geantwortet.