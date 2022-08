Ehrenamt in Mettmann : Aule spenden 1000 Euro an die Tafel

Mettmann Mehr als 850 Kinder und Erwachsene bekommen hier frische Lebensmittel – Woche für Woche. Parallel zur Zahl der Kunden wachsen aber auch die Betriebskosten. Vor allem Strom und Treibstoff werden immer teurer.

Der Bürger- und Heimatverein Aule Mettmann hat 1000 Euro an die Tafel gespendet. Die Vize-Vorsitzende Anita Schäfer und Hans-Werner Lange überbrachten am Montag den Spendenscheck. Tafel-Chefin Gisela Flether freute sich über die Spende der Aulen – und führte die Gäste durch die Räume der Tafel. Im Gespräch kam für die Abordnung der Aulen Mettmanner heraus: Das Geld kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Denn momentan steckt die Tafel Mettmann gleich mehrfach in der Klemme. Durch den Ukraine-Krieg und die hohe Inflation sind immer mehr Menschen aus Mettmann auf die Lebensmittelgaben der Tafel angewiesen. Zugleich ist der Treibstoff für die Kühlwagen der Tafel und der Strom für die Kühlanlagen ebenfalls viel teurer als früher. Zudem geben viele Supermärkte Waren an der Grenze des Mindesthaltbarkeitsdatums verbilligt an ihre Kunden ab, anstatt sie palettenweise der Tafel zu überlassen. Anita Schäfer staunte über den Aktionsradius der Tafel-Mitarbeitenden: „Wir haben heute gehört, dass sie bis nach Dormagen fahren, um Ware für ihre Kunden zu besorgen.

„Wir waren erstaunt, wie viele Ehrenamtler in den Räumen Am Hügel die Lebensmittel sortieren“, berichtet Anita Schäfer von den Aulen. 60 Mitarbeiter insgesamt sind am Standort Am Hügel tätig, jener alten Kirche, die entwidmet wurde und nun Tafel-Adresse ist. Zweimal pro Woche werden die Waren an Bedürftige abgegeben.