Tradition in Mettmann Aule Mettmanner laden zum Erntedankfest ein

Endlich lädt die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ wieder zum traditionellen Erntedankfest ein. Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, wird von 15 bis 17 Uhr im Stadtgeschichtshaus an der Mittelstraße 10 gefeiert. Unter anderem werden mundartliche Geschichte erzählt und auf der Orgel bekannte Melodien gespielt. Außerdem verwöhnen die Aule Mettmanner ihre Gäste mit vielen Köstlichkeiten bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Auf Wunsch gibt es auch eine Führung durch das Museum. Da aus feuertechnischen Gründen als Vorschrift der Stadt nur maximal 30 Personen für das Erntedankfest zulässig sind, ist eine Anmeldung notwendig. Das geht telefonisch bei Barbara Krieschey unter der Telefonnummer 02104 13287 oder einfach per E-Mail an die Adresse krieschey@aulemettmanner.de.