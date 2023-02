Heimat in Mettmann Aule machen Druck wegen der Stadthalle

Abriss oder Bestand der Stadthalle? Dazu hatte der Vorstand der Bürger- und Heimatvereinigung Aule Mettmanner im Oktober 2022 eine Stellungnahme angekündigt. In einem offenen Brief an die Bürgermeisterin und den Stadtrat schreiben die Aulen jetzt dazu: Seither habe es zu dem Thema zahlreiche Einzelgespräche gegeben. Mit Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und einigen Fraktionsvorsitzenden habe man sich am 9. Dezember zu einem Informationsaustausch getroffen. Und anschließend intern beraten. Das Ergebnis der Aule Mettmanner: „Zu einer eindeutigen Stellungnahme zu dem genannten Thema sehen wir uns derzeit nicht in der Lage. Der Grund hierfür liegt in fehlenden Planungskonzepten für die beiden genannten Positionen.“