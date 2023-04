Osterbrauch in Mettmann Aule Mettmanner laden zum Osterbrauch des Eierkippens an den Pferdebrunnen

In Mettmann war das Eierkippen früher ein traditionelles Ostervergnügen. Allerdings geriet es in Vergessenheit, Mitte der 1990er Jahre wurde es von den Aulen wiederbelebt. Seither treffen sich die Anhänger dieses Osterbrauchs jeweils am Ostersonntag nach der Messe oder dem evangelischen Gottesdienst gegen 11 Uhr am Pferdebrunnen. Beim eigentlichen „Kippen“ wird ein hart gekochtes Ei mit der spitzen Seite gegen das Ei eines Gegenspielers geschlagen. Der Teilnehmer, dessen Ei dabei kaputtgeht, muss sein Ei an den Sieger abgeben. Damit am Ende mit leeren Händen und Taschen dasteht, verteilen Friedhelm Kückels und seine Vorstandskollegen die Eier und süße Schoko-Osterhasen an alle, die gekommen sind. Die warme Ostersonne und den strahlend blauen Himmel gibt es an diesem Sonntag als Zugaben.