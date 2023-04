Arbeiten in Mettmann 1344 Ausbildungsstellen für 1313 Bewerber

Denn auf der Praktikumsbörse der Arbeitsagentur www.beianrufpraktikum finden Jugendliche Angebote für rund 200 Praktika in 79 Ausbildungsberufen. Sie können Ansprechpartner der Unternehmen direkt anrufen und einen Termin sowie die Dauer ihres Praktikums vereinbaren – ohne ein aufwendiges Bewerbungsverfahren. Tymist betont dies: „Das ist so einfach wie noch nie! Jetzt sind die Jugendlichen am Zuge, zum Telefon zu greifen und diese Chance zu nutzen.“ Die Unternehmen suchten den passenden Nachwuchs und seien bereit, neue Wege zu gehen. „Dazu gehört auch ein Praktikum ohne Bewerbungsunterlagen“, so Tymister.