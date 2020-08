Mettmann auf historischen Postkartenmotiven : Als noch eine eigene Straßenbahn fuhr

Mettmann Mettmann hat eine mehr als 1100-jährige Geschichte hinter sich. Die jüngsten 150 Jahre der Stadtgeschichte haben wir in dieser Reihe mit besonderen Zeitzeugen nachgezeichnet: mit Postkarten. Zum Abschluss zeigen wir eine Sammlung bedeutsamer Ansichten aus Mettmanns früherem Stadtleben. Alle Postkarten stammen aus dem Archiv der Aule Mettmanner.

Mettmann hatte sich schon früh einen Namen in der Region gemacht. 1363 wurde es zu einem von acht Amtssitzen im Bergischen Land ernannt. Rund 60 Jahre später erhielt Mettmann auch die Freiheitsrechte und damit das Recht auf eine eigene Stadtmauer, einen selbstgewählten Bürgermeister und eine eigene Gerichtsbarkeit. Großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte Mettmann dann in der Kaiserzeit durch die Fitting- und Besteckindustrie. Die Stadt vergrößerte sich und neue, prächtige Gebäude entstanden – teils zum öffentlichen Nutzen, teils als Privathäuser der Industriellen.

Und natürlich zog die aufstrebende Stadt auch Besucher von auswärts an. Davon zeugten die vielen Hotels, welche die Gäste auch als Postkartenmotive nach Hause schicken konnten: Bilder vom Hotel Vogel beispielsweise oder vom Hotel Mettmanner Hof. Beliebt war auch der Neanderhof – an seiner Stelle befindet sich heute das Neanderthal Museum.

Wer als Tourist oder auf Geschäftsreise nach Mettmann kam, den zog es in der Regel auch in das Neandertal. Die Zeichnung des längst nicht mehr existierenden Restaurants Zur Felsenburg zeigt, wie das einmal ausgesehen haben muss: Breite Spazierwege für die Ausflügler, Aussichtspunkte und Restaurants mit großen Terrassen. In den vorangegangenen Folgen dieser Reihe wurden bereits einige Lokale vorgestellt, die wie die „Felsenburg“ heute nicht mehr bestehen – etwa das Haus Wiesental oder die Neanderhöhle. Einige dieser baulichen Zeitzeugen können aber auch heute noch besucht werden. Wer sich das Postkartenmotiv des Cafés Bauer länger anschaut, erkennt es vielleicht: Hier ist die heutige Gaststätte Zum Türmchen zu sehen. Und auch an der Eidamshauser Straße kann man heute noch einkehren; allerdings nicht beim Gemütlichen Gottfried, sondern beim Griechen im Eidamshaus.

So läuft die Kommunalwahl in Mettmann

Das wird gewählt : So läuft die Kommunalwahl in Mettmann

Das kastige Gefährt pendelte die Strecke nach Gruiten und zurück. Während die Straßenbahn schon in den 1930er Jahren aus dem Betrieb genommen wurde, fuhr der Omnibus auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg auf seiner Strecke. Bis er 1952 aus dem Dienst entlassen wurde, erlebte er so den Beginn von Mettmanns nächster großer Wachstumsphase mit: Auf der Suche nach einer neuen Heimat kamen nach 1945 viele Vertriebene und Flüchtlinge in die Stadt. Zügig veränderte sich so die Infrastruktur. Viele der ehemaligen Vorzeige-Häuser und -Fahrzeuge gibt es heute nicht mehr – oder sie wurden ausrangiert und weggeräumt, wie etwa der T9, der heute beim Kreisbauhof eingelagert ist. Mit den historischen Postkarten können wir uns aber an diese Zeitzeugen erinnern.