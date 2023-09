Schule in Mettmann Astrid-Lindgren-Schule soll Flüchtlingsunterkunft werden

Eine von zwei Turnhallen der Astrid-Lindgren-Schule in Metzkausen soll nach den Herbstferien (2. bis 14. Oktober) als Notunterkunft für Geflüchtete vorgehalten werden. Die Bezirksregierung habe am Montag der Bürgermeisterin Sandra Pietschmann bestätigt, dass in den nächsten Wochen mit erhöhten Zuweisungen von Geflüchteten gerechnet werden müsse. Das hat die Stadt am Montagabend mitgeteilt. Doch bereits zuvor hatten sich Eltern der Schule über diese Pläne in sozialen Medien empört. Sie kritisieren scharf die fehlende Information durch die Stadt und wollen die Unterkunft verhindern.