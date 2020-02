Senioren helfen Senioren : Ein Sicherheits-ASS für alle Fälle

MEttmann Ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater unterstützen die Polizei bei ihrer Arbeit zur Verbrechensprävention im Kreis Mettmann.

Vor allem ältere Menschen sehen sich Trickbetrug und Diebstahl häufig hilflos ausgeliefert. Auch damit, sicher im Verkehr unterwegs zu sein, haben sie oft ihre Probleme. Deshalb initiierte die Kreispolizei vor etwa 13 Jahren das „Aktionsbündnis Seniorensicherheit“. Die Idee: Ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater sollen die Polizei bei der Verbrechensprävention unterstützen, indem sie an Vereine oder Verbände herantreten oder auch an Infoständen Senioren beraten.

Acht neue Sicherheitsberater hat die Kreispolizei Anfang des Jahres im Kreis vorgestellt – auch der Mettmanner Michael Gertler gehört dazu. „Ich bin seit Dezember letzten Jahres im Ruhestand und hatte mir vorher schon überlegt, noch etwas Sinnvolles und Nützliches zu tun“, erzählt der 65-Jährige, der vorher Leiter der Zulassungsstelle der Kreisverwaltung war. „Ich gebe für die Kreisverkehrswacht Fahrsicherheitskurse für Pedelecs und unterstütze auch die Kollegin, die in Schulen geht und die Kinder aufklärt, warum Lkw-Fahrer sie im toten Winkel nicht sehen“, erzählt Michael Gertler. So habe er auch Kontakt zu Udo Loppnow bekommen, der für die Kreispolizei die Mettmanner ASSe, wie sich die Seniorensicherheitsberater nennen, betreut.

„Ich war außerdem 18 Jahre lang für die Ausländerbehörde tätig und weiß so einiges über die Arbeit der Polizei.“ So sei es naheliegend gewesen, dass er bei den ASSen mitarbeitet. „Ich habe immer mit Menschen zusammengearbeitet und möchte mit meinem Wissen andere vor Schaden bewahren“, erklärt Gertler. „Wir haben an einem Schulungstag im Januar schon einiges über die Themen erfahren, über die wir beraten sollen, diese Informationen wurden auch mit Filmen untermauert.“

Ein beliebter Trick: Ein Anruf bei einem älteren Menschen mit der Aussage, dass der Enkel dringend Geld brauche. „Da wird so viel psychischer Druck aufgebaut, dass die Menschen oft nachgeben“, kann Gertler berichten. Ein großes Problem seien auch Kriminelle, die sich als Polizisten ausgeben und versuchen, an Geld oder in die Wohnung zu kommen. „Gerade viele ältere Leute haben oft ein ausgeprägtes Obrigkeitsdenken und fallen darauf rein, ohne das Ganze groß zu hinterfragen“, erzählt er. Man solle deshalb nie einen Fremden in die Wohnung lassen, sich den Dienstausweis ganz genau angucken und im Zweifel selbst die Polizei anrufen, um sich rückzuversichern, ob es sich tatsächlich um eine Aktion der Polizei handelt. Natürlich könne er zusammen mit den rund 20 anderen ASSe in Mettmann auch zum Thema Verkehrssicherheit und Einbruchschutz beraten.