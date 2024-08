Pharmazeutischer Rat wird seltener Apotheker warnen vor Versorgungsengpass

Der Schwund läuft kontinuierlich. Vor zehn Jahren gab es in Mettmann, Ratingen und Velbert noch insgesamt 121 Apotheken. Anfang 2023 waren es nur noch 107 Apotheken, Ende 2023 blieben davon 104 Apotheken übrig. Über das Jahr 2023 schlossen nach Angaben der Apothekenkammer Nordrhein vier Apotheken, eine wurde neu eröffnet. Dass die Apotheker in Mettmann nun vor einer „drastischen Verschlechterung der Patientenversorgung“ warnen, liegt an einer Gesetzesinitiative des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Ab Januar 2025 soll es Apotheken ohne Apotheker geben. Dagegen machen die Apotheker zurzeit mobil.