Interview : „Keinen Grund, Arzneimittel zu hamstern“

Mettmann Apotheken sind in Zeiten von Corona sehr gefragt. Die Sprecherin der Apotheker in Mettmann beruhigt: Es gibt keine Arzneimittel-Engpässe.

Frau Funke, viele ältere Menschen brauchen regelmäßig Medikamente, doch auch der Besuch in der Apotheke ist mit einem Risiko verbunden. Was raten Sie Patienten?

Funke Medikamente sollten in der Apotheke am besten alleine oder maximal mit einer Begleitperson abgeholt werden. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, kann es hilfreich sein, die Medikamente in der Apotheke telefonisch oder per E-Mail vorzubestellen. Medikamente können auch über den Botendienst der örtlichen Apotheke geliefert werden. Die Beratung erfolgt in diesem Fall telefonisch. Manchmal kann etwas Geduld gefragt sein, da einige Apotheken mit allgemeinen und medizinischen Fragen derzeit telefonisch überlastet sind.