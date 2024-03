Premiere in Mettmann Anne-Katrin Hoffmann versteigert erstmals in ihrem Atelier

Mettmann · Am Samstag kommen an der Bismarckstraße Schmuck und Uhren unter den Hammer. So können Interessenten an der ersten Auktion in Mettmann teilnehmen.

13.03.2024 , 14:47 Uhr

Versteigerin Anne-Katrin Hoffmann fürht erstmal eine Versteigerung in Mettmann durch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Anna Mazzalupi