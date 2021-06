Ferien vor der Haustür in Mettmann : Käpt’n Sparrow sucht junge Piraten

Ferien vor der Haustür in Mettmann

Mettmann Über dem Bauspielplatz als Sommerferienspaß weht diesmal die Piratenflagge. Wer mitmachen will, kann sich ab Samstag, 19. Juni, online anmelden.

Leichtmatrosen aufgepasst, über dem Bauspielplatz weht diesmal die Piratenflagge. Wer mit Freibeutern à la Käpt’n Sparrow in See stechen will und dabei für den Schutz der Umwelt, Lebewesen und Pflanzen kämpfen möchte, kann sich ab dem 19. Juni online anmelden. Das Jugendamt hat den Sommerferienspaß für Nachwuchs-piraten zwischen sechs und 14 Jahren konzipiert. Wie im vergangenen Jahr stehen die Bereiche Nachhaltigkeit und Ökologie im Mittelpunkt. Dazu werden auf dem Bauspielplatzgelände spannende Spiel- und Lernangebote zu Umweltthemen ausprobiert. Schwerpunktthema ist diesmal das Ökosystem Meer.