Unfall in Mettmann Anhänger reißt Außenspiegel ab

Schnell eine Pizza an den Kunden ausliefern und dann ist der auf einmal der linke Außenspiegel am Pizza-Flitzer weg: So passierte es am Dienstag (29. November) einem Pizzalieferanten auf der Düsseldorfer Straße, wie die Polizei nun berichtet. Er war mit seinem VW Up gegen 17.45 Uhr in Richtung Jubiläumsplatz unterwegs, als ihm ein Wagen mit Anhänger entgegen kam. Dabei habe der Anhänger den linken Außenspiegel des VW touchiert, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Fahrer des Wagens mit dem Anhänger fuhr anschließend einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei Mettmann entgegen unter Telefon 02102 982 6250.