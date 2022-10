Impfen im Kreis Mettmann : Angepasste Omikron-Impfstoffe sind gefragt

Kreis Mettmann Kreis Mettmann passt die Öffnungszeiten der dezentralen Impfstelle in Erkrath für Berufstätige an. Die mobilen Impfaktionen im Kreis gehen weiter.

Im Kreis Mettmann sind die angepassten Corona-Auffrischungs-Impfstoffe an die Omikron-Variante, BA.1 und BA.4-5, in ausreichender Menge verfügbar. Sie werden sowohl in den dezentralen Impfzentren in den einzelnen Städten als auch bei den mobilen Impfaktionen für beide Booster-Impfungen verimpft, wie eine Sprecherin des Kreises mitteilte.