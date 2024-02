Kultur in Mettmann Anfang Mai kommt die Kunst-Meile zurück

Mettmann · Eigene Skulpturen oder Bilder ausstellen? In aller Öffentlichkeit an einem Kunstwerk arbeiten? Oder Kunstfertigkeiten in einem öffentlichen Workshop vermitteln? Auf der Mettmanner Kunstmeile ist vieles möglich. Anfang Mai meldet sie sich zurück.

16.02.2024 , 14:02 Uhr

Malerin Angelika Lorenz stellte auf der bislang letzten Kunstmeile im Jahr 2022 aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach einer Pause im vergangenen Jahr kommt die Kunstmeile 2024 zurück: Am 5. Mai soll die Fußgängerzone von 11 bis 18 Uhr ganz im Zeichen von Kunst und Kultur stehen. Zur Kunstmeile wird am ersten Sonntag im Mai der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr stattfinden. Zum 18. Mal bietet die Stadt Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich mit ihren Arbeiten vorzustellen. Sie können am eigenen Stand arbeiten und sich dabei über die Schulter schauen lassen. Sie können ihre Werke verkaufen, Kontakte zu anderen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunstliebhabern knüpfen, oder auch einen Workshop anbieten. Die Fläche, die den Kunstschaffenden zur Verfügung gestellt wird, beträgt drei mal drei Meter und kostet 30 Euro Standgebühr. Nach Absprache können es auch drei mal sechs Meter sein mit Kosten von 70 Euro Standgebühr. Mietpavillons werden von der Stadt gestellt und sind im Preis inbegriffen. Für eigene Pavillons sind ebenfalls Plätze vorhanden, einzige Bedingung: Sie müssen weiß sein. Dann kostet die Standgebühr 25 bzw. 60 Euro. Auf der Kunstmeile ist es verboten, Bilder oder Kunstobjekte anderer Künstler im Sinne einer Galerietätigkeit, Massenprodukte oder Kunstgewerbeartikel zu verkaufen. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Kunstmeile muss bis zum 31. März in der Kulturabteilung der Kreisstadt Mettmann, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann, Telefon 02104 980128, Mail anna.wagner@mettmann.de eingegangen sein. Der Anmeldung sollten eine Kurzbiografie mit Ausstellungstätigkeiten sowie ein bis drei Fotos der Arbeiten, falls vorhanden, beigefügt werden. Über die Zulassung entscheidet der Veranstalter, ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular zur Teilnahme an der 18. Mettmanner Kunstmeile gibt es auf der städtischen Homepage, als Link hinter dem Suchbegriff Kunstmeile. Für weitere Informationen steht Anna Wagner aus der Kulturabteilung unter Telefon 02104 980128, Mail anna.wager@mettmann.de zur Verfügung.

(dne)