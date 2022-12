Wirtschaft in Mettmann Anekdoten aus 2170 Jahren Sparkassengeschichte

Durch das breite Kreissparkassen-Filialnetz in Mettmann, Erkrath, Wülfrath, Heiligenhaus und Düsseldorf stehen die Mitarbeiter eher telefonisch oder per Mail miteinander in Kontakt. Persönlich sieht man sich nur äußerst selten. So trafen der Versicherungsspezialist aus Heiligenhaus auf die EDV-Fachfrau aus Erkrath, der Vermögensmanager aus Hochdahl auf die Marktbereichsleiterin aus Düsseldorf und die Wülfrather Kreditberaterin auf den Electronic-Banking-Spezialisten aus Heiligenhaus.