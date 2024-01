Hilfe für Helfer „Manchmal kommt das erst nach Monaten hoch“

Zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Ratingen waren die Beamten gekommen, weil sie eine Notlage befürchten mussten. Nachbarn hatten Frank P. und dessen mit ihm im 10. Stock lebende Mutter länger nicht gesehen, der Briefkasten quillt über, der Hausmeister ruft die Polizei. Die Beamten klopfen und klingeln, es tut sich nichts. Sie sägen die Türe auf, starker Verwesungsgeruch schlägt ihnen entgegen. Ein Polizist von der Ratinger Wache steht als erster in der Wohnung.