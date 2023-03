Kolumne An(ge)dacht Was die Salzstangen verraten

Überall in meiner Wohnung, im Büro, in der Küche und sogar in der Sakristei finde ich Salzstangen-Verpackungen. Einige sind bereits aufgerissen, andere noch verpackt. Sie haben mich am Wochenende begleitet und spielten dabei eine wichtige Rolle. Bei einem Familiengottesdienst habe ich den Kindern und Erwachsenen gezeigt, warum Salz so wichtig ist, indem ich das Sonntagsevangelium zitierte: „Ihr seid das Salz der Erde“. Doch was meint der Auszug genau?