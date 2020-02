Beliebter Treffpunkt : Mettmann amüsiert sich bei der Party deluxe

Der von Mettmann-Sport organisierte Karneval in der ausverkaufen Neandertalhalle fand großen Anklang – eine Fete vom Feinsten.

Er gehört neben dem Zug am Karnevalssamstag sicherlich zu den Höhepunkten der närrischen Session im Mettmann: Der von Mettmann-Sport organisierte „Karneval de Luxe“ in der mal wieder ausverkaufen Neandertalhalle fand bei den Mettmanner Jecken großen Anklang und bot erneut eine Karnevalsfete vom Feinsten. Die zumeist toll kostümierten Anhänger des rheinischen Frohsinns amüsierten sich köstlich.

Stimmung Die Jecken hatten sich bei der Kostümauswahl eine Menge einfallen lassen. Wie schon im vergangenen Jahr waren die „Donnerstags-Mädels“ bei der Auswahl und Herstellung ihrer Kostüme besonders kreativ. Sie bildeten einen beeindruckenden Farbtupfer. Der Freundeskreis um Thomas Nasse kam im einheitlichen Safari-Look. „Wir sind schon seit Jahren beim Karneval im Narrentempel Neandertalhalle dabei und hatten bisher immer eine prima Stimmung erlebt. Das ist heute Abend nicht anders“, freute sich Thomas Nasse über eine gelungene Veranstaltung. Richtig im Karnevalsstress befindet sich Safari-Kollege Mathias Brammertz. Schmunzelnd berichtet er mit einem Glas Bier in der Hand: „Heute Karneval de Luxe, am Mittwoch große Sitzung in Köln, einen Tag später Altweiber in Köln und kommenden Samstag der Zoch in Mettmann.“ Und zwischendurch hat das „Feierbiest“ auch noch Geburtstag. In der Stadthalle wurden viele „Raketen“ gestartet – bei den Karnevalshits wurde kräftig mitgesungen und geschunkelt.