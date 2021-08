Heiraten in Mettmann : Am Start für die Schnapszahl-Hochzeit am 2(2).2.22

Am Start für die Schnapszahl-Hochzeit am 2(2).2.22

Mettmann Zu kalt, zu nass, zu usselig: Eigentlich ist der Februar der unbeliebteste Hochzeitsmonat bei jungen Paaren. Im kommenden Februar gibt es allerdings zwei Tage, für die das garantiert nicht gilt.

In normalen Jahren ohne Corona geben sich rund 160 Paare in Mettmann ihr Ja-Wort. Unter normalen Vorzeichen stattet das Rathaus drei Ehen pro Tag mit Brief und Siegel aus. Nur sind die historischen Datums-Konstellationen im kommenden Jahr alles andere als „normale Vorzeichen“. Die vier Standesbeamten in Mettmann werden der Würde des Augenblicks genüge tun, sich dem Termindruck aber nicht völlig versagen können. Wie viele Ehen mit einem unvergesslichen Hochzeitsdatum ausgestattet werden können, ist noch unklar. Welche Möglichkeiten gibt es generell, mehr als drei Hochzeiten abzuwickeln – schneller sprechen? Jennifer De Bona schmunzelt: „Das werden wir garantiert nicht tun.“ In der Vergangenheit haben die Standesbeamten an besonders begehrten Hochzeitsterminen Überstunden geleistet.