Musik in Mettmann Am Schlagwerk sind sie die Besten

Wieder einmal konnten Schüler von Wolfgang Wölke, Lehrer für Schlagwerk an der Städtischen Musikschule, beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ die Jury überzeugen und den ersten Preis in ihrer Kategorie erspielen. Leider hat es für die nächste Stufe, die Teilnahme am Landeswettbewerb nicht gereicht. Dazu fehlte ein einziger Punkt (von 23). Doch hat die Jury vor allem das gute Zusammenspiel von Frederik und Lenn gewürdigt.