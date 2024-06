Staustelle in Mettmann Am Kreisverkehr Eidamhaus gehen Leitungsarbeiten weiter

Nächster Schritt auf der Baustelle am Kreisverkehr Eidamshaus: Dort sind Bauarbeiter im Auftrag von Rhenag und den Düsseldorfer Stadtwerken tätig. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Wasserrohrbrüche gegeben, weil das Netz veraltet ist. Der Austausch der Wasserleitungen war dringend notwendig. Die ebenfalls alten Gasleitungen werden in einem Zug mit ausgetauscht.