Verkehr in Mettmann Am Königshof werden Wildparker zum Problem

Aus Sicht der Verwaltung hält sich der „überwiegende Teil“ des Kraftfahrzeugverkehrs an diese Regeln. Nur vereinzelt komme bei den Autofahrenden zu Verkehrsverstößen. Ganz anders bewerten die Verkehrsexperten aus dem Rathaus die Situation beim ruhenden Verkehr: „Gerade in den Abendstunden und an Wochenenden wird vielfach gegen das Parkverbot verstoßen, obwohl in der Königshof-Galerie ausreichend Stellplätze zu günstigen Tarifen vorgehalten werden. Eine verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den kritischen Zeiträumen dürfte sicherlich zur Verbesserung der Situation beitragen können.“