Polizei Mettmann sucht Zeugen : Unbekannter klaut Handys in Mobilfunkgeschäft

Unbekannter klaut Handys in Mobilfunkgeschäft

Ein Unbekannter klaute Handys aus einem Geschäft in Mettmann. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Er kam ins Geschäft, schnappte sich ein paar Handys und haute wieder ab. Beim Versuch, ihn zu stoppen, wurde ein Mitarbeiter des ausgeraubte Mobilfunkladens leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei berichtet, betrat Donnerstagnachmittag, 19. August, gegen 15.20 Uhr ein junger Mann ein Mobilfunkgeschäft an der Adresse „Am Königshof". Zielstrebig ging er zur Auslage von Mobiltelefonen und riss sie aus der Diebstahlsicherung heraus. Ein Verkäufer versuchte den Mann an der Tat zu hindern, woraufhin der Dieb den 29-Jährigen ins Gesicht schlug und ihn dabei leicht verletzte. Anschließend floh der Unbekannte mit einem Teil seiner Beute zu Fuß in Richtung des Einkaufszentrums „Galerie Königshof".