Außerschulisches Lernen in Mettmann Wenn Schüler den sanften Weg begehen

Ist es in der Sporthalle des Heine-Gymnasiums mucksmäuschenstill, ist Judo angesagt. 20 Fünftklässler und ein Lehrer lernen derzeit gemeinsam den japanischen Kampfsport in einer Arbeitsgemeinschaft kennen, Gürtelprüfungen und Wettkämpfe inklusive. Das Angebot hat am Heine-Gymnasium eine lange Tradition.